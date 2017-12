Disparition de l’animateur vedette Mario Brothers

Cinq mois après avoir quitté le petit écran et le quotidien de nombreuses familles polynésiennes, l’animateur vedette de Polynésie 1ère, Mario Brothers, s’est éteint à l’âge de 55 ans des suites d’une longue maladie.

Animateur, auteur, compositeur et comédien, Mario Brothers, plus connu sous le pseudonyme Mario Bros, est décédé ce weekend à 55 ans d’une longue maladie. L’animateur vedette de Fare Maohi avait débuté à la radio en 1985, avant de passer à la télévision principalement sur RFO, devenue Polynésie 1ère. Animé d’une joie de vivre particulièrement communicative pendant toute sa carrière, il avait pris sa retraite le 20 juin dernier lors d’une émouvante dernière émission de Fare Maohi.

Le président du Pays et son gouvernement ont rendu hommage ce weekend à « son humour, sa simplicité et sa joie de vivre si représentatifs de notre Polynésie ». « Son sourire et sa bonne humeur ont traversé les années et touché toute la Polynésie », a réagi dans le même temps le président de l’assemblée.

Toute l’équipe de Radio 1 et Tiare FM adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de Polynésie 1ère de Mario Brothers.