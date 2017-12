Sept scooters trafiqués saisis à Tahiti ce weekend

Pas moins de sept scooters trafiqués ont été saisis dans la nuit de samedi à dimanche par les gendarmes sur les routes de la zone urbaine de Tahiti.

Une opération d’envergure de contrôles des deux-roues a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Punaauia et Faa’a entre minuit et trois heures du matin. L’opération, menée par les gendarmes de la compagnie des îles du Vent, visait tout particulièrement les engins trafiqués, et la lutte contre les « runs » nocturnes aux abords de la zone urbaine de Tahiti. Un « curvomètre », permettant de vérifier la vitesse maximale des engins, a donc été utilisé sur les deux-roues contrôles au cours de la nuit.

En trois heures, les gendarmes ont relevé sept infractions pour « circulation d’engin non réceptionné ». Les sept scooters ont donc été saisis par les autorités. Par ailleurs, quinze propriétaires de deux-roues ont été convoqués ultérieurement à la gendarmerie pour vérifier la conformité de leurs engins.