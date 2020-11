Le futur domaine du motu Oviri à Papeari (vidéo)

La vidéo et les photos du projet de l’espace dédié à Gauguin prévu par l’architecte lauréat.

Sous l’égide du Service du tourisme depuis fin 2017, le domaine du motu Ovini doit faire l’objet d’un réaménagement, avec d’une part un nouvel équipement scénographique dédié à l’œuvre de Gauguin et d’autre part la renaissance du jardin botanique Harrison Smith et une zone d’activités récréatives.

C’est l’architecte Xavier Dogo qui avait remporté le concours d’architecture en novembre 2019. Quelques adaptations avaient été demandées par le Pays, en début d’année, et la crise sanitaire a fait prendre du retard au projet. Les études viennent donc de commencer pour de bon. La scénographe qui repensera l’espace Gauguin (c’est aussi celle du Fare Natura à Moorea) est actuellement au fenua, ainsi que la muséographe. Elles enchaînent les rencontres, par exemple avec le Service des archives, pour affiner le contenu de cet espace dédié au peintre. Une présentation à la commune est également prévue.

Côté jardin, c’est le même paysagiste qui avait dessiné les jardins d’eau de Vaipahi, Pierre-Yves Jorcin, qui est chargé de mettre en valeur les trésors botaniques du jardin Harrison Smith.

Le projet de Papeari a pris « six mois à un an de retard », dit Rangitea Wohler du Service du tourisme. Soit un démarrage à « fin 2021 voire début 2022 », puis deux ans de travaux : « On espère que ce sera prêt pour les Jeux Olympiques. »