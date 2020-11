Covid-19 : moins d’hospitalisations, plus de réanimations

Avec 303 nouveaux cas détectés en 24 heures, rien n’indique que l’épidémie ralentit au fenua. Les derniers chiffres transmis par les autorités pointent toutefois vers une légère baisse du nombre d’hospitalisations.

Le Taaone accueille ce mardi 87 patients en filière Covid, soit 8 de moins qu’il y a 24 heures. Une bonne nouvelle, donc, même si la tendance sur le plus long terme est à la hausse du côté des hospitalisations. Les autorités sont en outre particulièrement attentives au nombre de personnes hospitalisées en service de réanimation, dont les places sont cruciales dans la gestion de l’épidémie et très limitées. Or ce service continue de se remplir : 26 malades du Covid, dont les fonctions vitales sont en danger, y sont aujourd’hui pris en charge, pour un maximum de 45 lits équipables. Aucun décès n’a été a déplorer sur le front du Covid ces dernières 24 heures.

Les autorités ont, en outre, indiqué que 303 nouveaux cas de coronavirus avaient été confirmés à l’institut Malardé depuis hier. Un rythme soutenu : le taux d’incidence de l’épidémie dépasse pour la première fois 900 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Pour rappel, le taux d’incidence à l’échelle nationale est d’environ 440 cas pour 100 000 habitants sur la dernière semaine. Très peu de départements, et aucune collectivité d’outre-mer, ne dépassent le chiffre polynésien en la matière.

Lire aussi : La « réa » de Taaone, vitale dans la gestion de la crise