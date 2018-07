Le gouvernement dévoile ses projets contre la précarité

Interrogée jeudi matin à l’assemblée sur la nécessité d’une politique publique de prise en charge des personnes en difficultés, la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Sachet, a annoncé la construction d’un centre d’hébergement et de réinsertion, et d’un foyer de jeunes travailleurs. Des structures qui verront le jour en 2019.

Jeudi matin, lors de la session administrative à l’assemblée, la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Sachet, a fait plusieurs annonces concernant la politique du gouvernement face à la précarité. Des annonces faites en réponse à une question orale posée par la représentante du Tavini huiraatira, Eliane Tevahitua. L’élue s’est interrogée sur « quelle politique publique le gouvernement compte mettre en œuvre dans les plus bref délais pour ces êtres abîmés par la vie ». Eliane Tevahitua évoque ainsi « le nombre grandissant de nos concitoyens relégués dans nos rues, dans nos parking publics ou ceux de nos centres commerciaux, sous nos ponts, sur nos plages, dans nos dépotoirs ». La ministre de la Famille et des Solidarités a donc répondu en indiquant d’abord être en discussion avec le ministre de l’Equipement sur deux terrains appartenant au Pays à Hitia’a et Vairao, et sur lesquels des centres d’hébergement pourront être installés.

La ministre a ensuite évoqué la création d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale mis en place en partenariat avec le Pays, les associations et l’Etat. Installé à la Mission et pouvant accueillir 70 personnes, le coût de ce centre est estimé à 440 millions de Fcfp dont 50 % pris en charge par le contrat de projet. Un volet réinsertion y est prévu avec le Sefi, l’association Te Torea et la Fondation agir contre l’exclusion. Une étude est en cours pour démarrer les travaux en avril 2019.

Autre annonce, un foyer de jeunes travailleurs réservé aux actifs de 16 à 25 ans pendant une formation, un stage ou un premier contrat. La durée d’occupation va de quelques semaines à 2 ans maximum. Isabelle Sachet a indiqué à ce sujet que le Pays était à la recherche de foncier, et que la cité Grand était une des pistes pour implanter 40 logements de ce foyer. Le coût est estimé à 280 millions de Fcfp avec un début des travaux en janvier 2019 et une ouverture du foyer en septembre 2019.

Enfin dernière annonce, l’élargissement au parc privé de l’aide familiale au logement. Une aide jusqu’ici réservée aux habitants de logement OPH pour le paiement du loyer.