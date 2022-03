Le gouvernement évoque un report de la TVA sociale

Édouard Fritch avait invité ce matin les syndicats et le patronat pour les consulter sur la Contribution pour la solidarité, prévue pour le 1er avril. Vu les contestations du dispositif, mais surtout le risque inflationniste et la difficulté à s’accorder sur les besoins réels de la PSG, le président aurait proposé un report de quelques mois de l’application de la taxe. Une proposition qui n’a pas fait l’unanimité chez les partenaires sociaux. Beaucoup s’y sont même opposés. C’est le cas de la CSTP-FO, dont le chef de file Patrick Galenon, a rappelé que la contribution, était nécessaire au maintien à court terme des prestations sociales de la CPS. Doutes aussi du côté du patronat : la CPME a proposé, plutôt qu’un report, une application progressive, en commençant par un taux de 0,8% en avril pour atteindre 1,5% plus tard, « en fonction de la conjoncture ». A ti’a i mua qui revendiquait dans la rue le 17 mars, avec l’Unsa ou O oe to oe rima, la levée complète du projet, a avant tout demandé que la taxe soit rendue déductible. Une nouvelle réunion de travail entre le gouvernement et les partenaires sociaux est prévue mardi prochain. Le gouvernement n’a pas souhaité s’exprimer à ce stade sur son projet.

Plus d’information à venir…