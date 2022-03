La police aux frontières a arrêté jeudi à Uturoa un passager tahitien de 27 ans à bord d’un navire de croisière en provenance de Hawaii et des États-Unis a annoncé le procureur Hervé Leroy ce lundi. Une « mule » qui transportait pas moins de 21 kilos d’ice, pour une valeur d’au moins 5 milliards de francs. Il s’agit de la saisie la plus importantes réalisée en Polynésie depuis l’affaire du « Kikilove » et l’enquête, confiée à un juge d’instruction, se poursuit pour remonter la filière.

Plus d’information à venir…