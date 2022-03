Présidentielle : quel candidat votre tavana a-t-il parrainé ?

Après l’annonce de la liste officielle des douze candidats à la présidentielle, le 7 mars, le Conseil constitutionnel a publié la liste complète des quelque 13 000 parrainages d’élus validés. 141 viennent de Polynésie, sur les 177 tavana, maires délégués, parlementaires et représentants à l’assemblée qui pouvaient présenter un candidat. Sans surprise, c’est Emmanuel Macron, soutenu par le Tapura, qui fait la meilleure moisson au fenua.

Avec 110 signatures, le président sortant récolte plus des trois-quarts des parrainages polynésiens. Une réussite pour le Tapura qui avait sonné le rappel pour soutenir Emmanuel Macron, même si plus de la moitié de ces signatures ne seront pas comptabilisés, la loi limitant à 50 le nombre de parrainages par collectivité. Les autres candidats engrangent tout de même quelques formulaires dont notamment Éric Zemmour, nouveau venu dans l’arène politique, qui récolte 13 signatures. Parmi eux, des élus municipaux des Tuamotu, dont notamment par Felix Tokoragi ou Ernest Teagai, de la Presqu’île et de Hitia, ainsi qu’Étienne Tehaamoana, ancien maire d’Hiva Oa et représentant non inscrit à l’assemblée et Woulligson Raufaure, tavana de Maupiti.

Maigre récolte pour Pécresse, déception pour Le Pen

Marine Le Pen, qui avait établi un record de 34 parrainages polynésien sn 2017, ne réédite pas la performance. Neuf parrainages seulement parmi lesquels plusieurs personnalités de premier plan : la députée sortante Nicole Sanquer et l’ex-sénateur Nuihau Laurey, qui se présentent aux législatives, comme Félix Tokoragi, sous la bannière A Here ia Porinetia, les élus ex-Taohera’a à l’assemblée James Heaux et Geffry Salmon, ou encore Cyril Tetuanui. Parrainage ne veut pas dire soutien, comme l’ont beaucoup répété les élus ces derniers mois. Le maire de Tumara’a, par exemple, assurait il y a quelques semaines soutenir Valérie Pécresse dans cette campagne et avait signé une tribune en faveur de la candidature d’Emmanuel Macron il y a quelques mois.

Valérie Pécresse, justement ne réunit que 7 signatures polynésiennes malgré les bonnes moissons de ses prédécesseurs des Républicains, de l’UMP ou du RPR. Malgré, aussi, le soutien affiché par Gaston Flosse et le Amuitahira’a. On retrouve d’ailleurs dans les comptes de la candidate les trois seuls élus orange de l’assemblée qui ont affiché leur loyauté au Vieux Lion : Teura Tarahu, Vaitea Le Gayic et Sylviane Terooatea. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon doivent se contenter d’une signature chacun, respectivement celle de Teura Iriti, tavana d’Arue et alliée, depuis les municipales du chef de file de Heuira Les Verts Jacky Bryant, et de Moetai Brotherson.