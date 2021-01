Le groupe A Here Ia Porinetia disparaît de l’assemblée

Seulement 6 mois après sa création, l e groupe A Here Ia Porinetia disparaît . La cause : la représentante Vaitea Le Gayic a déposé ce jeudi matin sa démission du groupe, pour retourner au groupe Tahoera’a. Celle-ci avait en effet accepté, avec l’accord de Gaston Flosse, de prêter main forte pour la constitution du groupe. S’il a toujours été reconnu qu’il ne s’agissait que d’un « prêt » pour avoir un nombre de représentants suffisant pour constituer le groupe, ce départ semble avoir été précipité.

Nicole Sanquer, qui était à Paris et que Radio1 a pu joindre alors qu’elle est sur le chemin du retour, reconnaît que « Vaitea était en réflexion depuis lundi », sous la pression de Gaston Flosse, dont les demandes n’auraient pas été satisfaites par Nicole Sanquer. « On retrouve une certaine liberté et ce n’est pas plus mal. On reste non inscrits », indique celle-ci.