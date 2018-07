Le haut débit en décembre aux Tuamotu et Marquises

Le câblier Île de Batz est arrivé mercredi matin dans le port de Papeete pour la campagne de pose du câble à fibre optique domestique Natitua qui va relier Tahiti, les Tuamotu et les Marquises. Trois mois seront nécessaires pour déployer 2 800 km de câble à plus de 5 000 mètres de profondeur en trois chemins différents. Après une phase de test, les habitants des îles éloignés auront accès au très haut débit en décembre.

Tout juste un an après la signature du marché, le câblier Île de Batz d’Alcatel Submarine Networks est arrivé mercredi matin en provenance de Nouméa dans le port de Papeete. Le navire va rester à quai 15 jours le temps pour le cargo transportant les 2 800 mètres de câble à fibre optique d’arriver de Calais et surtout de faire le transfert entre les deux navires. Le 29 juillet, le câblier Île de Batz prendra la mer en direction de Hao où la branche Sud sera posée en premier. Les travaux seront réalisés en une seule fois avec cependant des retours vers Tahiti pour le raccordement principal. Le chef de projet technique de Natitua, Thierry Hars, détaille la mise en place délicate du câble.

Le câblier sera aussi chargé de réaliser les raccordements terrestres dans dix îles et atolls différents. Les stations à terre et la mise en place du réseau terrestre pour alimenter les habitations sont en cours de réalisation notamment à Hao ou Rangiroa.

Bien que le câble soit installé en différentes branches, l’OPT a choisi de faire démarrer l’ensemble de Natitua en même temps. La fin des travaux est prévue pour le mois d’octobre et sera suivie d’une phase de test d’un mois et demi. Natitua sera donc en fonction en décembre. Fini donc le réseau satellite défectueux pour les Tuamotu et les Marquises, comme l’explique le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin.