Le Heiva des écoles aura lieu du 2 au 13 juin

L’édition 2021 du Heiva des écoles se tiendra du 2 au 13 juin prochains, au Grand théâtre de la Maison de la culture. Plus de 30 écoles sont inscrites.

Sous l’égide du ministère en charge de la Culture, Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture organise la 27e édition du Heiva des écoles de danses et de musiques traditionnelles. Cet événement, particulièrement important pour le secteur culturel, permet de donner une scène à nos jeunes artistes et une visibilité aux acteurs de ce secteur.

Cette nouvelle édition du Heiva des écoles aura lieu au Grand théâtre, avec la participation de plus de 30 écoles, dont une de chant, et trois de ‘ukulele et percussions traditionnelles. Rendez-vous incontournable du calendrier de la Culture, comme le prouve le nombre de participants, il se déclinera sur 10 soirées de prestation, du 2 au 6 et du 9 au 13 juin, à raison de deux séances par soir.

La billetterie sera ouverte dès le 7 mai sur place et en ligne sur le site internet de la Maison de la Culture, afin de permettre aux familles et aux passionnés de s’organiser. Deux tarifs sont proposés selon la zone choisie: 1 500 Fcfp et 2 000 Fcfp. Un protocole sanitaire spécifique sera mis en place, selon les consignes en vigueur. Toutes les informations liées à l’événement seront enfin en ligne sur le site www.heiva.org, et www.maisondelaculture.pf.

