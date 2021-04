6 mois de travaux pour la future promenade de Motu Uta

Les travaux d’aménagement de la promenade de Motu Uta vont débuter le 26 avril prochain et sont prévus sur une durée totale de 6 mois. Ce projet, initié par le Port autonome de Papeete, d’un montant de 225 millions Fcfp, vise à concilier les usages récréatifs et sportifs qui y ont lieu avec l’activité portuaire.

La zone concernée s’étend sur 1,3 kilomètre, de l’entrée sud du pont de Fare Ute jusqu’à la fin de la digue ouest (passe de Toata).

Une attention particulière a été portée à l’aspect écologique du projet. Il est ainsi prévu que des arbres endémiques tels que le miki miki ou le naupata soient plantés, avec également la mise en place d’un revêtement de sol à base de verre recyclé.

A terme, cette promenade pourra accueillir les marcheurs et les personnes qui courent dans un cadre rappelant celui d’un motu.

Durant la période des travaux, la zone sera clôturée et interdite d’accès aux piétons. Pendant cette période, il sera donc fortement recommandé aux usagers de pratiquer leurs activités sportives en dehors de cette zone et de privilégier le circuit de la promenade Vaiete, à la marina de Papeete jusqu’aux Jardins de Paofai.

Une signalétique sera déployée sur l’ensemble de la zone et une circulation routière alternée sera mise en œuvre au niveau de la route qui longe la digue ouest. Il est demandé également de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter strictement la signalisation qui sera mise en place.

