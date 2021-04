15 parcelles OPH à Tikehau

Le Pays va viabiliser 15 parcelles d’un peu plus de 600m2 à Tikehau, qui seront mises en location-vente à raison de 10 000 Fcfp par mois sur une durée de 3 à 5 ans, et sur lesquelles il sera possible de construire des fare OPH.

Cette opération s’inscrit dans une démarche de valorisation du foncier domanial pour permettre aux populations des îles de s’installer durablement dans leur cadre de vie.

Les bénéficiaires pourront ainsi prétendre à une aide financière au logement en habitat dispersé en vue d’y édifier un fare OPH sur les parcelles mises en location-vente dont le loyer d’équilibre prévisionnel par parcelle est estimé à 10 000 Fcfp mensuellement et sera consenti pour une période comprise entre 3 et 5 ans, aux termes desquels les bénéficiaires pourront prétendre devenir propriétaires.

Les parcelles domaniales d’une superficie totale de 13 497 m² situées à Tikehau ont été proposées conjointement par le Pays et la commune pour la réalisation de l’opération.

Les deux lotissements seront raccordés aux réseaux EDT et OPT. L’un est composé de 8 lots viabilisés d’environ 630 m² et le second est composé de 7 lots de 620 m². Les fare OPH seront alimentés en eau par un système de récupération d’eau de pluie (citerne).

La durée prévisionnelle des travaux jusqu’à la livraison de l’opération est de 12 mois. Pour couvrir le coût total des travaux TTC, la subvention d’investissement octroyée à l’OPH est 48 700 000 Fcfp. Cette opération est financée à 100 % par le Pays.

