Le Hilton Hotel Tahiti ouvre ses portes ce lundi

L’hôtel, qui avait fermé en 2010, a été rénové de fond en comble. Il offrira une vaste salle de réception, trois restaurants et surtout 200 chambres 5-étoiles, que le groupe Wane compte bien remplir dès 2022. Le directeur de l’établissement se montre optimiste : « tous les voyants sont au vert ».

« Hilton Hotel Tahiti ». Après quelques hésitations, le nom est gravé à l’entrée du complexe de Faa’a. Du grand lobby, où les murs clairs font ressortir une décoration en bois plutôt épurée, aux jardins, sur lesquels une certaine Lulu Wane aurait elle-même travaillé, les ouvriers règlent les derniers détails. « Mais tout sera prêt pour lundi », assure le directeur général de l’établissement Jérôme Lienart. Ancien directeur du Méridien Bora Bora, il n’en est ni à son premier 5-étoiles ni à sa première ouverture. Mais celle-ci était particulièrement attendue. Le Hilton de Faa’a avait fermé dès 2010, et le groupe Wane érigeait son centre commercial, ouvert en 2014, de l’autre côté de la route. Après un projet de remplacement par une clinique, l’hôtel subit depuis plus de deux ans et demi une remise à neuf. « Tout a été changé, ils n’ont gardé que les murs », précise Jérôme Lienart. Électricité, climatisation, plomberie, et bien sûr chambres, accueil, bar et restaurants, sans compter l’aile supplémentaire qui permet à l’établissement d’offrir 200 chambres dont 30 suites et des « suites-appartements »… La rénovation a en effet été complète. « On retrouvera l’ambiance peut-être de l’ancien temps, mais en ayant une modernité plus importante » précise le directeur qui sait que beaucoup de curieux viendront juger les changements dès lundi.

Dans les chambres, ce 15 novembre, on trouvera quelques touristes internationaux : des réservations prises par le réseau Hilton, déjà présent au fenua au travers du Conrad Bora Bora et du Hilton Moorea, qui permettront de roder l’établissement. Mais son ouverture « complète » se fera le 1er décembre. Pour la clientèle touristique, mais aussi la clientèle d’affaires, une cible importante de l’hôtel, et bien sûr la clientèle locale. Le resort – le terme n’a finalement pas été retenu sur la devanture – dispose de la plus grande salle de réception ou de conférence de Tahiti (750 personnes), modulable en plus petits espaces, ainsi de trois restaurants. Le Moevai, restaurant sur pilotis « emblématique » de la première ère de l’hôtel, offrira des buffets au petit déjeuner et des diners à la carte. S’ajoute la brasserie Taitea, surtout axée sur le déjeuner et « qui ouvre à la fois sur la piscine et la cuisine », et le restaurant « signature » de l’hôtel, qui fera venir des chefs asiatiques pour explorer les cuisines thaïlandaise, chinoise et japonaise. Le bar Vaipuna, côté piscine, complète l’offre du bar « d’ambiance » du lobby, le Heiva, qui dispose d’une terrasse avec vue sur Moorea ajoutée lors des rénovations.

Pour le groupe Wane, l’investissement total se chiffre à plus de 7,5 milliards de francs. Le Covid ou les tensions sur le transport international et les matières premières n’ont bien sûr pas aidé à faire baisser la note. Côté clients, il faudra compter au moins 38 000 Fcfp hors taxe par nuit, courant décembre, pour une chambre avec vue mer. Mais plus que sur le coût ou les tarifs, c’est sur l’emploi que veulent communiquer les dirigeants de l’établissement. 140 employés à l’ouverture de l’hôtel ce 15 novembre, pour beaucoup issus des cycles de formation et de sélection organisés avec les mairies de Faa’a et Papeete. « Et on va très vite passer à 170 – 180 personnes », précise Jérôme Lienart.

Car malgré les graves perturbations qu’a connu le secteur touristique, en Polynésie comme ailleurs, ces derniers mois, le directeur général se veut très optimiste sur la croissance d’activité de l’établissement. « Tous les indicateurs sont au vert, pas pour le mois prochain, mais pour le mois d’avril, explique-t-il. Beaucoup de gens n’ont pas pu sortir ou pas pu prendre de vacances depuis deux ans, confinés dans le monde entier, et la première chose qu’ils veulent c’est repartir en vacance, dont en Polynésie ». Pas de doute, donc, « à partir du 2e trimestre 2022, on devrait revoir les chiffres qu’on a pu connaître en 2018 ou 2019″. Des performances qui supposent tout de même qu’à la réouverture du ciel américain s’ajoute celle de l’Asie, attendue pour « le premier trimestre » de l’année prochaine et que de nouvelles vagues de Covid ne viennent pas – encore – troubler le marché.

Autre point qui pousse le groupe Wane à l’optimisme : le nombre de chambres de luxe est limité à Tahiti, d’autant plus tant que le Tahiti Ia Ora Beach Resort (ex Méridien) est fermé. « Il y a beaucoup de demande de chambres 5 étoiles sur Bora Bora et on sait très bien que ces personnes doivent passer à Tahiti soit au départ, soit à l’arrivée soit les deux ». Le Hilton Hotel Tahiti, à dix minutes de l’aéroport, s’affiche donc aussi comme un hôtel de transit mais qui tentera de faire rester certains touristes « un peu plus longtemps sur Tahiti », en encourageant les expéditions et autres prestations touristiques sur l’île.