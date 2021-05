Le journaliste Florent Collet est décédé brutalement samedi

Florent Collet, journaliste et chef d’édition à TNTV, est décédé à l’âge de 42 ans, samedi. Une disparition soudaine qui a stupéfié le monde journalistique.

Florent Collet avait commencé sa carrière de journaliste en Polynésie française chez TNTV. Nous étions en 2001 et il était alors l’un des premiers présentateurs des journaux télévisés. Il a ensuite rejoint d’autres médias, notamment La Dépêche de Tahiti où il est resté dix ans. « Florent était un journaliste reconnu et aimé de tous. À la rédaction de La Dépêche, son rire et ses facéties nous manqueront terriblement. Nos discussions enflammées, les risques professionnels qu’il prenait au quotidien dans sa couverture talentueuse de l’actualité judiciaire du fenua, avaient taillé dans le roc cet homme si sympathique et ce père si aimant », ont écrit nos confrères. Après un bref passage à Radio 1, il était revenu à Tahiti Nui Télévision pour y devenir chef d’édition en mars dernier : « L’équipe se réjouissait de retrouver un journaliste, fait-diversier, de talent à ses côtés. »

Son décès soudain est un choc pour les journalistes de la Polynésie française qui tous, appréciaient Florent Collet, croisé régulièrement sur le terrain ou bien dans les rédactions. C’est avec tristesse et une grande stupéfaction que nous avons appris la nouvelle. Ses blagues, son humeur joyeuse et sa dérision laisseront un grand vide. Dans un communiqué, la présidence a salué « un personnage sympathique, toujours professionnel, qui savait aussi faire preuve d’un humour parfois décapant ». C’est également un nouveau drame pour TNTV, après les disparitions de Thierry Teamo et de Brandy Tevero.

À sa famille, à son jeune fils, à ses proches, et à l’équipe de Tahiti Nui Télévision, Radio 1 adresse ses plus sincères condoléances.