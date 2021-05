Championnat d’escrime de Polynésie : une centaine de participants

L’escrime se développe en Polynésie et les participants étaient plus d’une centaine « à croiser », comme on dit en escrime, aux championnats de Polynésie 2021. Parmi les vainqueurs, Gabriel Coi s’est imposé en fleuret chez les jeunes, Nans Damon en épée dans la catégorie senior et Pierre Saint Blanca en sabre chez les vétérans.

Les récompenses étaient remises dimanche aux meilleurs des participants du championnat de Polynésie d’escrime 2021 après les compétitions de dimanche 9 mai pour les 6-13 ans, organisées à Pamatai, et celles de ce dimanche pour les adolescentes et adultes, qui se sont déroulées au gymnase de Arue. La fédération, qui a longtemps été divisée, a su faire table rase du passé pour rassembler les clubs et séduire de plus en plus de monde. Jean Cuneo, président des Fines lames de Arue, était très satisfait de voir autant de participants.

L’escrime se développe en club mais aussi à l’école où il existe une pratique scolaire. D’ailleurs ce sport est pour tous les âges avec pour preuve le podium des championnats de Polynésie où sont montés des athlètes de 6 à 70 ans ! Ils ont joué sur les trois armes : fleuret, épée et sabre. Pour Gabriel Coi, 16 ans, vainqueur en fleuret, chaque arme a ses spécificités.

L’escrime en général est donc un sport exigeant, qui travaille l’endurance, le cardio, l’explosivité mais aussi la technicité, la précision et la stratégie. « On dit que l’escrime c’est jouer aux échecs à 100 km/h », explique Jean Cuneo. La différence entre deux touches est parfois de quelques centièmes de seconde. Un sport qui permet donc de travailler le corps et d’affûter l’esprit !