J-7 pour les participants au Xterra Moorea

La pression monte chez les athlètes inscrits au Xterra Moorea. Plusieurs courses sont au programme du week-end du 22 et 23 mai et les participants avaient rendez-vous dès dimanche à la gare maritime de Tahiti pour récupérer leur dossard.

Plus que quelques jours avant les épreuves du Xterra Moorea du 22 et 23 mai. Plusieurs courses sont au programme dont le triathlon nature et des raids dont les kilomètres varient en fonction des ambitions de chacun : le Tupuna trail de 42km, le Rotui trail de 15km ou le relais Aito trail de 20 et 22 km. Les participants étaient invités dès dimanche à venir récupérer leur dossard, un moment toujours important selon Jean-Michel Monot, président de l’association organisatrice de cet événement, le VSOP Mozteam.

Même si les athlètes sont nombreux, l’association s’est préparée : un deuxième parc a été ouvert pour les vélos pour le triathlon et sur le Rotui trail où les participants sont particulièrement nombreux, un départ par niveau sera organisé. Une grande satisfaction aussi pour l’association qui, après les annulations des différentes compétitions sportives de l’année dernière, peut enfin accueillir les athlètes à cette grande fête du sport.

Mathieu Blanchard, coureur professionnel d’ultra-trail, et vainqueur du Tupuna trail (le trail avec la plus grande distance, soit 42 km) de 2019, attend avec impatience de se lancer sur les chemins après avoir rongé son frein pendant plusieurs mois. Difficile de connaitre son niveau quand aucune compétition ne permet de se challenger.

Pour l’athlète professionnel, c’est aussi une grande joie de revenir à Tahiti pour la deuxième fois et il garde un souvenir ému de sa première participation au trail du Xterra Moorea. Gravement blessé début 2019 et faisant face à des soucis personnels, c’est à Tahiti qu’il avait retrouvé le sourire. Pour lui, cette course a été « la course de la renaissance ». Une course exigeante, aux conditions très particulières, comparée au reste du circuit .

Une fois le Xterra Moorea passé, d’autres rendez-vous se profilent déjà pour le VSOP Mozteam : la transtahitienne, une course qui rejoint Papenoo à Mataeia par la traversière avec un run&bike et un trail au programme, le 15 août, et la deuxième édition du Swimrun Moorea, une course entre montagne et lagon, pour laquelle les organisateurs espèrent dépasser la centaine de participants, le 16 octobre.