Le Conservatoire s’offre un cabaret pour les « Divas du fenua »

Cinquante musiciens, six chanteuses, des comédiens et des danseurs… Il fallait au moins ça pour fêter le retour du Conservatoire sur la scène du Grand théâtre et pour célébrer les grands noms de la variété française. D’Édith Piaf à Céline Dion en passant par Gainsbourg ou Cabrel, « Les Divas du fenua » promettent un voyage musical et nostalgique les 21 et 22 mai prochains.

Grand orchestre, grand spectacle et ambiance de cabaret parisien… Voilà ce que promettent les deux soirées « Les Divas du fenua » programmées les vendredi 21 et samedi 22 mai. Après une année d’absence, l’orchestre symphonique du Conservatoire retrouve enfin la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture. Et les 50 musiciens de la formation, dirigés par Frédéric Rossoni, n’y seront pas seuls : six chanteuses, mais aussi des danseurs, allant du street art au pole dance, des comédiens, et des musiciens plus « électriques » les y rejoindront.

Un spectacle complet, donc, mis en scène par Christine Bennett qui rendra hommage, dans une ambiance de cabaret, aux « chansonniers » français. Édith Piaf, Serge Gainsbourg, Francis Cabrel, Michel Delpech, Céline Dion, Johnny Halliday, Lara Fabian, Maurane, ou pour les plus récents, Amel Bent, Cœur de pirate ou Emmanuel Moire… De gros défis, côté voix, qui seront relevés par des habitués des scènes du conservatoire comme Reva Juventin, Reia Poroi et Kareen Yu Tsu Yen, mais aussi par des jeunes talents comme Tinalei, Noémie et Lylia.

Les divas du fenua, les vendredi 21 et samedi 22 mai, 18:30, grand théâtre de la Maison de la Culture. 2 500 francs par adulte mis en vente par le secrétariat du Conservatoire. Renseignements au 40 50 14 14.