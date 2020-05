Le Kanak Emmanuel Kasarhérou prend la tête du Musée du Quai Branly.

Selon les informations du journal Le Monde, le conservateur kanak devrait être nommé demain, en conseil des ministres, à la présidence du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac.

L’annonce de la candidature d’Emmanuel Kasarhérou, actuellement à la direction du département du patrimoine et des collections, et responsable de la coordination scientifique des collections, avait été faite par le président de la Polynésie française en janvier dernier, lors du Festival international du Film documentaire Océanien (FIFO). Il remplacera Stéphane Martin qui dirige l’institution depuis sa création.

Né en 1960 à Nouméa, Emmanuel Kasarhérou fut notamment directeur du Musée de Nouvelle-Calédonie pendant les événements des années 80, puis participa, dans des temps plus apaisés, à la mise en place du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou, dont il a pris la direction en 2006. Il rejoint ensuite le Musée du Quai Branly en 2013 à la faveur de l’exposition « Kanak, l’art est une parole », cosignée avec Roger Boulay.

« En Nouvelle-Calédonie, Emmanuel avait la confiance de tout le monde, il consultait toujours les anciens, les représentants des grandes chefferies ou ceux qui ont joué un rôle dans le renouveau de la culture Kanak », raconte Roger Boulay au Journal Le Monde. « Il est diplomate tout en ayant de la poigne et de la maîtrise », déclare de son côté le marchand parisien d’art océanien Anthony Meyer. « Il aime trouver des solutions et travailler en équipe ». Sa nomination a été saluée par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

J'adresse toutes mes félicitations à Emmanuel Kasarhérou, conservateur kanak nommé à la tête du musée du @quaibranly. C’est une première: aucun Kanak n’avait jusqu’alors pris la responsabilité d’un grand musée hexagonal. Bravo pour cette nomination méritée à ce prestigieux poste. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) May 26, 2020

Parfois appelé musée des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, le Musée du Quai Branly a été inauguré en 2006, né de la volonté de Jacques Chirac qui était passionné d’art non européen, et de la planche à dessin du célèbre architecte Jean Nouvel. Une partie importante de sa collection initiale avait été transférée du Musée de l’Homme. Il accueille plus de 1,2 million de visiteurs par an.

Avec Outremers360°