Le lièvre attire du monde au temple Kanti

Plusieurs milliers de personnes ont fréquenté les jardins du temple Kanti ce dimanche pour la journée culturelle chinoise. Un rassemblement tout en art, en loisirs et en saveurs organisé dans le cadre des festivités de l’entrée dans l’année du lièvre, qui prendront fin samedi prochain avec le défilé des lanternes.

Du monde, beaucoup de monde au Temple Kanti ce weekend. Il faut dire que le Sinitong et ses associations affiliées avaient mis les moyens, avec le gouvernement, pour cette journée culturelle chinoise. Si le public a répondu présent, c’est pour les spectacles et démonstrations qui se sont enchaînés sur la scène installée au milieu de gradins et sous un grand chapiteau face au temple. C’est aussi pour les stands de vente d’artisanat ou les ateliers, nombreux, et notamment adressés aux plus jeunes, où tout le monde pouvait s’essayer à la calligraphie, à la confection de masques ou de lanternes, le tout sur le thème, bien sûr, du lièvre. C’est surtout, peut-être, pour les stands culinaires ouverts de part et d’autre des jardins, qui ont été « complètement vidés » par le public alléchés. Après trois ans sans célébrations publiques du nouvel an, Roland Sam, qui parle d’au moins 5000 visiteurs sur la journée, se dit très satisfait de l’affluence :

« On a eu beaucoup d’officiels » note en outre le trésorier du Sinitong, qui est aussi président du Groupe des 7 villages et vice-président du Kuo Min Tang. En plus du Haut-commissaire Éric Spitz et du président du gouvernement Édouard Fritch, qui ont tout deux salué l’importance de la communauté chinoise du fenua dans leur discours, on pouvait effectivement croiser à Mamao deux des députés polynésiens et de nombreux autres élus locaux. « Les élections approchent, ça attire du monde » rigole un responsable. Cette journée culturelle, moment fort des festivités du Lièvre, n’en marque pas la fin : le Sinitong et ses associations donnent rendez-vous à « toute la population » le samedi 4 février pour un défilé des lanternes entre la mairie de Papeete et la présidence, où un spectacle de clôture sera organisé.