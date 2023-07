Le livre jeunesse à l’honneur les 6 et 7 juillet à la mairie de Papeete

La septième édition du festival « Partir en livre » sera célébrée sur deux journées dans les jardins de l’hôtel de Ville de Papeete jeudi et vendredi. Au programme : des lectures animées, des ateliers d’illustration et d’écriture, des mini-concerts et des jeux de piste sur le thème de « la liberté ».

La fête du livre jeunesse revient. Les associations Polynélivre et Tāparau, en partenariat avec la ville de Papeete, organisent ce jeudi et ce vendredi la septième édition du festival “Partir en Livre”. Une manifestation publique et gratuite qui veut faire la promotion du plaisir de la lecture auprès des jeunes. Célébré sur plan national, l’événement « sort les livres des étagères » pour aller à la rencontre des jeunes publics. Pour cette édition, 25 stands vont être installés dans les jardins de la mairie et plus de 700 enfants sont attendus. Au programme des rencontres avec des autrices et auteurs, des lectures animées, des ateliers d’illustration et d’écriture, des mini-concerts ou encore des jeux de piste. Des actions désormais ancrée dans le calendrier de l’association et qui, selon la présidente de l’association Polynélivre, ont un réel impact sur la jeunesse. « Certains reviennent, il y a une sorte de fidélisation », assure Sophie Baptendier.

Comme les éditions précédentes l’objectif reste le même, transmettre l’envie de lire aux plus jeunes. Tous les potentiels lecteurs sont invités à participer et à » se greffer » aux ateliers de ces deux journées festives placées, cette année, sous le thème de « la liberté ». A noter que le bibliobus de Papeete « qui assure le service mobile de prêt de livres » sera lui aussi de sortie et qu’il y aura également un stand dédié au dépôt de livres. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement.