Le Lodbrog a accosté en début de semaine dans la rade de Papeete. Ce navire d’opération est arrivé avec à son bord un équipage composé d’une soixantaine de personnes. Une grosse équipe missionnée pour une opération de 40 jours, 24/24h, consistant à assurer la pose des 800 km du câble numérique Natitua Sud,entre Toahotu, Rurutu et Tubuai.

Le Lodbrog, c’est le nom du navire câblier arrivé dans la rade de Papeete en début de semaine. Ce bâtiment d’opération de la société Optic Marine Service, à la base spécialisée dans la maintenance et la réparation de câbles, est chargé de poser les 800km du câble Natitua Sud qui alimentera les Australes. Rurutu et Tubuai, jusqu’à présent dépendantes du satellite pour leur connexion internet vont être, grâce à cette opération, connectées par fibre optique. Une mission de taille qui implique le Lodbrog mais aussi d’autres sociétés comme Alcatel Submarine Networks ou encore les plongeurs de la société locale Ti Ai Moana va se dérouler en plusieurs étapes plus ou moins délicates. « La première opération va être de déposer le câble qu’on a à bord, à terre. Faire le joint à terre, à la station avant de partir en pose », explique Jean-Bernard Cheviron, second capitaine du Lodbrog. Le câble sera ensuite posé au fond de l’eau, à faible vitesse en épousant la forme du relief jusqu’à aller à un autre point où l’on va répéter l’opération ».

Pour mener à bien ces opérations qui devraient s’étaler sur une quarantaine de jours, une soixantaine de personnes sont à pied d’œuvre. Une grosse machinerie qui tournera H24 avec un équipage doublé qui devra aussi s’assurer au fur et à mesure du bon fonctionnement des installations. « Durant la pose, on teste le câble en permanence, explique Dominique, le second d’opération du Lodbrog. L’objectif c’est qu’au plus tôt, s’il y avait un problème de transmission le long du câble, on puisse le détecter et le corriger au plus vite. »

Coût global de cette opération qui est sur le point de changer la vie des habitants de Rurutu et Tubuai, 2,8 milliards de Fcfp. Des équipements garanti deux ans dont la maintenance préventive sera assurée par les équipes d’Onati. Les opérations commencent le 20 avril.