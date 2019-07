Le lycée hôtelier se refait une beauté

Période de vacances aidant, le lycée hôtelier de Tahiti entame de nombreuses rénovations : hôtel d’application, salles de classe et nouveau matériel.

Le lycée hôtelier de Tahiti a maintenant 16 ans. Et depuis quatre ans, l’établissement qui forme les futurs cadres de l’hôtellerie profite de la période de flottement entre la fin des examens et le début des vacances scolaires pour se refaire une beauté. Ainsi « une partie des agents est redéployée en agents de maintenance » explique le bientôt ex-proviseur du lycée, Pascal Maillou. Travaux d’entretien, petites réparations, peintures et nettoyage… Le lycée prend donc des allures de chantier durant quelques semaines. Et le plus important reste celui de l’hôtel d’application, rénové petit à petit depuis 4 ans comme l’explique Pascal Maillou.

L’hôtel est avant tout un outil pédagogique permettant aux élèves de mettre en pratique leurs cours. Depuis son inscription sur le site de réservation en ligne « Booking », l’établissement du lycée hôtelier est en grande partie fréquenté par des étrangers. Une opportunité pour les élèves de se confronter à une autre clientèle.

Mais avant d’aller au devant des clients, les élèves « s’entrainent » dans des salles spécialisées. Un espace pédagogique pour l’hébergement a été aménagé, d’autant plus que l’effectif de cette filière a doublé.

Le lycée hôtelier s’apprête également à réceptionner huit nouveaux fours professionnels pour ses cuisines. Des tablettes pour la commande en salle sont aussi attendues dans les prochains mois.

Tous ces travaux et aménagements sont réalisés grâce au budget du lycée, un budget de maintenance « très important » comme l’indique le proviseur, de 10 à 15 millions de Fcfp par an.