Jeux du Pacifique : deuxième journée fructueuse pour la délégation polynésienne

Nouvelle moisson de médailles lors de la deuxième journée de compétitions aux XVIèmes Jeux du Pacifique à Samoa.

La deuxième journée de compétitions à Apia a été plutôt fructueuse pour la délégation polynésienne. Les rameuses ont décroché l’or en V12. Sur l’eau toujours, les nageurs ont fait le plein de médailles : médaille d’or en 200m brasse pour Poerani Bertrand qui établit au passage un nouveau record de Polynésie, et en 50m papillon pour Nicolas Vermorel. Angeline Tregoat et Manuarii Lechene ont eux décroché l’argent en 200m dos. L’équipe féminine est montée sur la troisième marche du podium et l’équipe masculine sur la deuxième marche en relais 4 nages.

Sur terre, les archers ont décroché l’argent et le bronze en arc classique.