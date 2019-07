Bon démarrage en Afrique du Sud pour Bourez

Michel Bourez est sorti en tête de son premier tour lors de la Corona Open J-Bay en Afrique du Sud.

La sixième étape du circuit mondial de surf a débuté mardi à Jeffreys Bay en Afrique du Sud. Au premier round, Michel Bourez était opposé à Owen Wright et Jack Freestone. Le Spartan s’est imposé de justesse avec 12,24 points contre 12 et 11,86. Le surfeur tahitien échappe ainsi au tour éliminatoire et se qualifie pour les sixièmes de finale.

La compétition doit reprendre dès mercredi.