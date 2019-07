L’affaire Haddad-Flosse enlisée dans les « errements de la procédure »

L’audience devant la chambre de l’instruction dans la célèbre affaire Haddad-Flosse a été repoussée pour la quatrième fois en un an, ce mardi 9 juillet à Papeete. Encore une fois, des avocats étaient absents. Les parties sont convenues de se revoir fin septembre.

L’affaire Haddad-Flosse, qu’on appelle aussi l’affaire de l’annuaire OPT, s’est encore une fois enlisée dans ses propres procédures ce mardi 9 juillet. L’audience de la chambre de l’instruction, chargée de décider si ce tentaculaire dossier de corruption doit être une nouvelle fois renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été repoussée pour la quatrième fois en un an.

La prochaine tentative devrait avoir lieu au cours de la dernière semaine de septembre, selon le calendrier décidé par les magistrats et les avocats ce mardi au tribunal de Papeete.

Ce quatrième report a été motivé cette fois par l’absence de plusieurs avocats historiques dans le dossier : François Quinquis et Francis Szpiner, tous les deux en métropole, et Pierre-Édouard Gondran de Robert, pour raison de santé. Il s’agit des défenseurs de Gaston Flosse, Hubert Haddad et Geffry Salmon.

Lors de l’audience devant la chambre de l’instruction, qui s’est tenue en public, le procureur général José Thorel a d’abord requis le rejet de la demande de renvoi des avocats de la défense. « Cette affaire a été initiée en 2007. Il est grand temps qu’une décision soit prise. » Les avocats ont argumenté : « Le délai raisonnable est dépassé depuis longtemps. Ce n’est pas un mois de plus qui va modifier les positions des parties. » Les juges ont tranché en faveur de la défense.

Pas de procès avant 2021, selon le procureur général

Mais le dossier ne sera pas clôturé fin septembre. Cette première audience, si elle a lieu, devrait servir à éclaircir l’épais dossier. Vincent Dubois, l’un des six avocats présents lors des rapides débats de ce jour, a réclamé le retrait des pièces annulées par la cour d’appel en 2014. Le procureur général José Thorel a concédé que cette première audience de fin septembre devra servir à faire un peu de ménage et qu’une deuxième audience sera convoquée ultérieurement pour décider d’un renvoi en correctionnelle. Hors audience, le représentant du ministère public n’espérait pas qu’un nouveau procès puisse se tenir avant 2021.

Dans cette affaire, Gaston Flosse est soupçonné d’avoir touché des enveloppes d’argent liquide de la part de Hubert Haddad, entre 1993 et 2006, en échange du marché de l’annuaire OPT. Un premier jugement du tribunal correctionnel de Papeete, le 15 janvier 2013, avait notamment condamné Gaston Flosse à 5 ans d’inéligibilité et 10 millions de Fcfp d’amende. Mais ce jugement avait été annulé en juin 2014 par la cour d’appel de Papeete, pour un vice de forme dans l’ordonnance de renvoi. Depuis mars 2018, le parquet tente de redémarrer cette affaire. Pour l’instant, elle reste enlisée dans les « errements de la procédure », comme entendu à l’audience de la chambre de l’instruction ce mardi.