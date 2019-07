Les sports traditionnels en fête cette semaine

Le Heiva Tuaro ma’ohi, le championnat de sports traditionnels, démarre jeudi à Tahiti. Avec quelques nouveautés, car outre les épreuves habituelles de coprah, de lancer de javelot, de grimper au cocotier, de va’a tai’e, cette édition voit les premières éditions de la coupe du Pacifique de coprah individuel hommes avec 80 noix de coco, et la coupe du pacifique de lever de pierre extra lourd avec une pierre de 175 kg.

680 athlètes sont attendus cette année, explique Enoch Laughlin, le président de la fédération des sports et jeux traditionnels.

Le Heiva Tuaro ma’ohi devient de plus en plus international, grâce notamment à la promotion que fait la Fédération tahitienne dans la région Pacifique depuis environ 5 ans, et qui a notamment contribué à l’uniformisation des règles.

Chaque année une nouvelle discipline est en démonstration, cette année c’est le bras de fer, et la lutte qui a été mise en place l’année dernière, mais avec cette fois les règles traditionnelles.

La Fédération des sports et jeux traditionnels regroupe 28 associations, dont 16 dans les archipels, et compte 836 athlètes licenciés.