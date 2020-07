Le Mara’amu est de retour à partir de mardi

Ce vent de Sud-est va souffler sur les Australes puis la Société et une partie des Tuamotu à partir de demain, annonce Météo France dans un communiqué. Un épisode synonyme de baisse de températures, de grisaille, de mer forte et de courants dangereux, au moins jusqu’à jeudi.

Le Mara’amu devrait commencer à souffler dès demain matin au Australes, et dans la soirée à Tahiti, avant de « s’installer pour la semaine » dans une bonne partie du fenua, des îles de la Société à l’Ouest de Tuamotu. Comme le précise Sébastien Hugony, de Météo France, on peut s’attendre à un vent soutenu, soufflant de 40 à 50 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 60 à 70 km/h.

Le Mara’amu est créé par l’anticyclone dit « des Kermadec », du nom d’un archipel au nord-Est de la Nouvelle-Zélande. « C’est un anticyclone assez puissant pour faire remonter de l’air frais – venu des 40e rugissants – et provoquer un vent soutenu jusqu’en Polynésie », détaille Sébastien Hugony. L’épisode devrait donc provoquer une baisse des températures : 16 à 18 °C de nuit aux Australes et 20 à 23 °C sur la Société et une partie de Tuamotu. Dans certaines zones, et notamment sur la côte Sud de Tahiti, les températures pourraient tomber en dessous de 20°C. Tahiti avait déjà connu des soirées très douces fin juin, mais le vent « accentuera encore la sensation de fraîcheur ». Sébastien Hugony rappelle aussi que que la mer sera très agitée et les courants dangereux, notamment du côté des passes Sud de Tahiti.

Vigilance de rigueur en mer : le Mara’amu sera accompagné d’une mer forte avec des creux de 3 mètres, voire même dépassant les 4 mètres à Rapa.