Le marché de l’emploi ne redémarre pas en septembre

Les derniers chiffres de l’ISPF montrent une stagnation du marché de l’emploi au mois de septembre. Si les indices sont à la hausse dans les secteurs de l’industrie et du commerce, ils continuent de chuter dans l’hôtellerie-restauration.

L’indice CVS, calculé chaque mois par l’Institut de la statistique sur la base des déclarations de main-d’œuvre faites auprès de la CPS, n’a pratiquement pas bougé entre le mois d’août et le mois de septembre. Après une chute historique au moment du confinement, l’indice multisectoriel remontait doucement la pente depuis le mois de mai. il stagne désormais à 123,3 points, soit une chute de 5,5% en douze mois. Cette panne dans le redémarrage du marché semble en partie lié à la reprise limitée du tourisme : l’indice spécifique à l’hôtellerie-restauration a continué de baisser entre juin et septembre malgré la réouverture des vols en juillet. Seuls secteurs à présenter un certain dynamisme : l’industrie et le commerce qui gagnent respectivement 0,6 et 1 point.