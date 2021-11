Le Medef dénonce une grève « irresponsable »

C’est donc ce matin que le préavis de grève illimitée a pris effet. Si le mouvement semble pour le moment limitée dans les entreprises, les syndicats parlent d’une mobilisation « progressive », qui perturbe déjà le fonctionnement du port et de plusieurs aéroports. Pour Frédéric Dock, président du Medef, ce mouvement de grève tombe « au pire moment ».

Les discussions entre les syndicats signataires du préavis de grève (CSTP-FO, Otahi, CSIP, O oe to oe rima…) se sont achevées à 0 h 30 sans accord. La « grève générale illimitée » est donc effective depuis ce matin. Sans surprise, le mouvement est dénoncé par le Medef dont le président, Frédéric Dock, rappelle qu’il tombe « au pire moment ». « Aujourd’hui, nous sommes dans une situation économique qui est déjà au ralenti par la crise Covid alors forcément cette grève tombe au mauvais moment. On s’attend au pire, ce sont les entreprises qui vont en subir les frais ». Et si cette grève devait durer, « Le Medef sera là pour faire les comptes au moment venu ».

Les nouvelles négociations n’ont pour l’instant pas été programmées entre le Pays et les syndicats. Mais vu le caractère « illimité » du mouvement, elles devront quoiqu’il arrive reprendre, avec, parmi les principaux points d’achoppement, la revalorisation du Smig, la réforme de la PSG, jugée imparfaite mais « inéluctable » au Medef, ou l’obligation vaccinale, à propos de laquelle des « propositions ont été avancées ». Autant de sujets « davantage politiques que sociaux ou économiques », estime Frédéric Dock. « C’est pour cela qu’on peut dire que cette grève aujourd’hui n’a pas vraiment de sens »,