Malgré cinq jours de discussions et une ultime session de négociation entre le gouvernement et les syndicats, aucun protocole n’a été signé ce mardi soir. Le préavis de grève générale illimitée rentre donc en action ce mercredi matin à minuit. 14 secteurs du privé devraient être touchés en plus de l’administration mais l’intersyndicale ne prévoit ni manifestation, ni blocage.

Les négociations avaient « jusqu’à mardi 23h59 pour aboutir ». La réunion a finalement été levée une vingtaine de minutes après minuit ce mercredi. Elle avaient commencé près de sept heures plus tôt à la présidence. À leur arrivée, et malgré quelques déclarations de bonne volonté, ni les représentants du gouvernement ni les syndicats ne se montraient optimistes. Il faut dire qu’après une quinzaine d’heures de négociations étalées sur cinq jours, aucun des 8 points du cahier de revendication n’avait été complètement levé avant le début de cette dernière séance. « J’ai toujours un petit espoir et je table toujours sur l’intelligence des hommes et des femmes (…) et j’espère qu’ils auront des propositions à nous faire », déclarait Patrick Galenon avant de s’asseoir à la table des négociations. Le secrétaire général de la CSTP-FO rappelait tout de même que la grève était « prête depuis longtemps » et qu’au vu du peu d’avancée de ces derniers jours, l’intersyndicale n’était prête qu’à très peu de compromis.

Peu après 19 heures, alors que le protocole rédigé par le gouvernement a été présenté et quelques « contre-propositions » sont sur la table, la séance est une première fois suspendue. La perspective d’un mouvement social ne s’est pas écartée, bien au contraire. « Ils ont déjà annoncé partout ailleurs qu’il y aurait grève », souffle le ministre des Grands Travaux René Temeharo accompagné, à l’intérieur, du vice-président Jean-Christophe Bouissou et du ministre des Finances Yvonnick Raffin. Les négociations reprendront pourtant bien, en présence d’Édouard Fritch, cette fois. Et les huit points du cahier de revendications seront même repris uns à uns. Mais certains, côté syndical, estiment déjà que « rien ne sera signé » : comme souvent ces derniers jours, Cyril Le Gayic est le premier à partir. « Demain, c’est une grosse journée » lâche la figure de proue de la CSIP.

En attendant un nouveau round…

Nouvelle pause à 22 heures, avec un peu plus d’hésitation de la part des syndicats, invités à s’exprimer sur une nouvelle version du protocole. « Ca avance, petit à petit », note alors un ministre. Le débat, effectivement, avance, sur l’obligation vaccinale, dont le gouvernement propose de limiter la sanction à une amende de 80 000 francs, et de « mieux cadrer » la loi pour éviter les « interprétations » des patrons. Sur le Smig aussi, avec une proposition de revalorisation de 2% dès le 1er décembre par Édouard Fritch, avant une réévaluation en fonction de l’inflation courant 2022. L’exécutif mettra aussi sur la table un « alignement » des règles de paiement des heures supplémentaires de la fonction publique sur le code du travail, une demande « insistante » des syndicats.

Mais le dernier round, le plus long, ne permettra tout de même pas de conclure sur une signature. « Nous sommes en grève, résume Patrick Galenon à la sortie de la salle. Parce que sur les huit points que nous avons proposés, aucun n’a trouvé à nos yeux de réponse adéquate« . Pas de blocage, ni de manifestations prévus ce mercredi, « on s’arrête de travailler », et les revendications sont maintenues en l’état. Quant aux nouvelles négociations, les syndicats « attendent que le gouvernement appelle ». « Je suis pas là pour chercher des noises, je suis là pour de la justice, explique le chef de file de la CSTP-FO. Et le seul moyen que nous avons, c’est le droit de grève ».

Négociations « dans un seul sens »

Côté gouvernement, on met en avant les « efforts » qui ont été consentis dans ces négociations : « Sur les huit points on a avancé, on fait des propositions », insiste Yvonnick Raffin qui regrette le manque de « contre-propositions » des syndicats. Le ministre des Finances, dénonce donc des négociations « dans un seul sens » et regrette l’impact que va avoir cette grève sur l’économie et sur les salariés, « à l’heure où le pays redémarre ». Pas de programme de renégociation : « s’ils veulent revenir à la table ils sont les bienvenus », explique seulement le ministre.

Seul point d’accord véritable d’un côté et de l’autre de la table : arriver à la grève, « c’est toujours un échec », et c’est désormais « à chacun de prendre ses responsabilités ».