Le Monoi de Tahiti vise l’AOP

L’association des producteurs de monoi de Tahiti s’organise pour fêter les 30 ans de l’appellation d’origine de leur produit, obtenue le 1er avril 1992. Cosmétique phare de la Polynésie française, les professionnels visent désormais l’appellation d’origine protégée.

Au sixième rang des exportations de la Polynésie française, le monoi de Tahiti reste un produit phare de la cosmétique polynésienne dont on fêtera cette année les 30 ans de son appellation d’origine. Aujourd’hui, on compte cinq entreprises, rassemblées en association, qui produisent du monoi de Tahiti : « autour de 400 tonnes par an environ », selon Jérémy Biau. Président de l’association des producteurs de monoi de Tahiti et gérant de Tahiti Oil Factory, il précise que sur ce chiffre, presque 70% part à l’exportation. Pour lui, le monoi reste « un petit moteur de l’économie » d’autant qu’il fait travailler beaucoup de monde.

Pour les professionnels, l’anniversaire des 30 ans est donc l’occasion de rappeler l’importance du monoi de Tahiti dans l’économie du Pays, mais aussi son côté social, et d’annoncer le projet d’obtenir une appellation d’origine protégée.

Garantir le savoir-faire polynésien comme l’appellation d’origine a permis de la faire pendant 30 ans, avec un cahier des charges précis, mais aussi moderniser son processus de fabrication, rebooster le produit… « Nous voulons rester sur le devant de la scène et éviter de tomber dans la banalisation. Il faut être actif », précise Jérémy Biau, pour qui le monoi de Tahiti reste de toute façon tendance.

L’association des professionnels veut donc remettre le produit sur le devant de la scène de la cosmétique polynésienne, continuer à le développer et apporter de l’innovation et aller à la conquête des clients. Plusieurs événements sont prévus durant cette année anniversaire : le 1er avril, tous les visiteurs arrivant à l’aéroport de Tahiti – Faa’a recevront un échantillon et un guide d’utilisation ; les producteurs organisent deux journées portes ouvertes de leur entreprise les 1er et 2 avril ; un Conservatoire du tiare Tahiti sera inauguré au parc Paofai toujours en avril ; il y aura également la Journée du cocotier le 2 septembre, le salon du tourisme et une soirée en fin d’année.