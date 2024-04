Le « parking de la DAF », à Paofai, va fermer six mois

Le parking situé en face de la Maison de la culture, de l’autre côté du boulevard Pomare, va fermer le 15 avril pour une période de six mois. Il s’agit pour la direction des Affaires foncières de réaménager cet espace, très utile lors des grands évènements à To’ata, notamment en traçant des places de stationnement au sol et en l’éclairant. « Il restera gratuit », assure une responsable.

Places de stationnement « clairement identifiées », pour les bus et les voitures, éclairages, évacuation des eaux, travaux paysagers… C’est un important lifting dont va bénéficier le « parking de la Daf » situé en face de TFTN, de l’autre côté du boulevard Pomare IV. Cet espace de 4000 mètres carrés, un temps connu comme le « parking de l’Otac », accueille gratuitement des véhicules toute la journée mais est particulièrement utile les soirs de spectacle, à To’ata ou au Grand Théâtre, quand le petit parking de la Maison de la Culture, côté front de mer, ne suffit plus.

« La destination de ce site restera la même », rassure la Direction des affaires foncières, qui gère ce terrain, comme d’autres lots du Pays qui ne sont pas affectés à une direction ou un service en particulier. D’un parking « en gravier », souvent désorganisé et peu praticable après les épisodes de pluie, la Daf veut faire « quelque chose de plus structuré ». Six mois de travaux sont donc prévus, pour un coût pour le Pays avoisinant les 80 millions de francs et une réouverture programmée à la mi-octobre.

« Nous vous prions de prendre vos dispositions pour anticiper les perturbations liées à cette fermeture », écrit la Daf, qui précise que le parking réaménagé, contrairement à celui de la CPS, situé, quelques centaines de mètres plus loin à Paofai, restera gratuit.