Le Pass sanitaire en vigueur ce mercredi dans les lieux publics métropolitains

Jean Castex sur TF1 : pas de contrôle d'identité des tenanciers et pas de pass sanitaire à l'école Après un Conseil de défense, le Premier ministre Jean Castex est intervenu au JT de 13 heures de TF1 ce mercredi, pour détailler les modalités de l'extension du pass sanitaire. « La 4ème vague, on y est », a affirmé le chef du gouvernement, en précisant que le nombre de contaminations avait bondi de 140% en une semaine en précisant que le nombre de contaminations avait bondi de 140% en une semaine . « 96% des 18.000 cas de contamination mardi (recensés en France) n'étaient pas vaccinés », a-t-il indiqué. Face à l'opposition suscité par la mise en place du pass sanitaire a voulu rassurer. Les responsables d'établissements recevant du public, dont les cinémas et les musées depuis mercredi puis les cafés et restaurants à partir d'août, devront contrôler les pass sanitaires mais ne seront pas tenus responsables en cas de fraude, a expliqué Jean Castex. Les gérants seront « responsables du contrôle » du pass sanitaire, mais pas de la « vérification de l'identité » de la personne qui le présente, qui sera du ressort des forces de l'ordre. Après une semaine de « pédagogie » pour les établissements concernés, viendra « le temps des sanctions », a-t-il ajouté.Il n'y aura « pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires », a en outre rappelé le premier ministre. « Toute notre stratégie depuis le début de la crise (…) a consisté à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. (…) Alors on va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vaccinés, d'autant que certains n'y peuvent rien, on va vous priver d'école. Donc pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires. » Néanmoins, le gouvernement entend renforcer la vaccination des 12-18 ans. « Nous allons mettre le paquet pour vacciner les jeunes de 12 à 18 ans. Dès septembre nous allons mettre en place des dispositifs pour aller les vacciner directement dans les établissements, dans les collèges et les lycées », a-t-il insisté.Enfin, sur le front de la vaccination, le Premier ministre a annoncé l'ouverture de cinq millions de rendez-vous « dans les 15 jours ». Le chef du gouvernement a espéré que quatre millions de Français reçoivent leur première dose pendant la dernière semaine de juillet, et quatre autre millions la première semaine d'août. L'exécutif souhaite atteindre le seuil des 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin du mois d'août. Le gouvernement sera « intraitable » avec ceux qui « en viennent à des actes de violence » en protestant contre la vaccination ou le pass sanitaire en ayant « une posture idéologique, voire politique », a également mis en garde le Premier ministre. « On a le droit de manifester » mais « nous serons intraitables avec ceux qui (…) en viennent à des actes de violence », « font allusion à l'étoile jaune ou à la Shoah, s'en prennent à des permanences parlementaires, mettent le feu à des centres de vaccination », ce qui est « très grave », a-t-il ajouté.