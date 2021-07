Tahiti Big Air Contest : Raiarii Fadier s’envole pour la Lords of Tram

Le kitesurfeur originaire de Bora Bora a remporté la toute première compétition de big air polynésienne. Organisée hier à Hitmahana elle a surtout permis de rassembler, dans une ambiance « familiale », tous les adeptes de ce sport qui n’en finit plus de décoller.

Le vent s’est levé avant les premiers « heats » et est retombé juste après la finale, hier sur la plage de Hitimahana. « On a été est bénis », sourit un des 26 participants de ce Tahiti Big air Contest, première compétition de cette discipline en Polynésie. Certes, la pluie, ennemie jurée des kitesurfers, s’est invitée à plusieurs reprise dans la journée, mais a, là encore, elle a attendu la fin du tournoi pour réellement s’installer. « Ça a été compliqué de trouver le créneau, mais on est passé entre les gouttes », souffle Vairea Ceran-Jérusalémy, aux manettes de l’organisation pour le compte de la Tahiti Kite School.

Par quatre ou cinq, les kitesurfers se sont affrontés dans un plan d’eau délimité entre la plage de Mahina et le motu Martin. Back et front « rolls », « spins » et « grabs » divers, railey ou mobe… Chacun son « trick », « et on peut même en inventer », comme le rappelle Antoine Fermon, qui, à défaut d’être sur l’eau, menait le jury. Avec d’autres riders expérimentés, le champion de France et champion d’Europe junior, fondateur de la Tahiti kite school, a soigneusement noté la hauteur, la longueur et la virtuosité de chaque saut pendant toute la matinée. Mais l’essentiel, c’est de se rassembler : « on est content d’avoir réussi à organiser cette compétition, mais on est surtout content de pouvoir retrouver toute la famille du kite », se réjouit-il.

Une première et « pas la dernière »

L’ambiance, effectivement très familiale, n’a pas nuit à la performance. Plusieurs heats ont été très disputés, et, dans la foule, passionnés et curieux ont pu se rendre compte à quel point le niveau ne cessait d’augmenter en Polynésie. « Il y a de plus en plus de pratiquant, ça créé de l’émulation », note Antoine Fermon. Le Big air contest devait tout de même trouver un gagnant et c’est Raiarii Fadier qui finit en tête de la finale. A 27 ans, ce moniteur de kite, qui avait fait la connaissance du sport dès l’âge de 11 ans à Bora Bora signe sa première victoire en « Big Air » après quelques compétitions internationales en freestyle. Il remporte une « wild card » et des billets d’avions pour participer à la compétition Lords of Tram à Gruissan, en octobre. Une compétition qui peut lui ouvrir les portes de la Redbull King of the Air, en Afrique du Sud, en janvier. Il retrouvera à Gruissan Antoine Fermon, qui était déjà sélectionné. « Ça me pousse à me lancer à fond dans la discipline », explique le vainqueur.

De l’avis général, ce Tahiti Big Air Contest est une réussite. « Surtout pour une première » se félicite Vairea Ceran-Jérusalémy. Qui promet de tout faire pour que ce ne soit « pas la dernière ».