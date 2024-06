Le Pays annonce les concours de la fonction publique pour 2024 et 2025

Le conseil des ministres a adopté un projet d’arrêté présenté par Vannina Crolas visant à autoriser l’ouverture de concours dans la fonction publique pour les années 2024 et 2025. Ils concerneront les filières santé, socio-éducative, administrative et financière, et technique,en catégories A, B et C.

Une quinzaine de concours de recrutement, vont être organisés par l’administration en 2024 et 2025. Ils font partie d’un programme prévisionnel pour la période 2024-2027, élaboré par la Direction générale des ressources humaines (DGRH) qui prend en compte les besoins exprimés par les différents services, établissements publics et ministères. La ministre en charge avait estimé, le mois dernier, le nombre total de postes à pourvoir à 900.

Ainsi, pour l’année 2024, il a été proposé d’autoriser l’ouverture de concours dans les filières et cadres d’emplois suivants :

Pour la filière Administrative et Financière : Attachés d’administration (Catégorie A) ;

Pour la filière Technique : Techniciens (Catégorie B), Pompiers d’aérodromes (Catégorie C) ;

Pour la filière Socio-Éducative : Assistants socio-éducatifs (Catégorie B) ;

Pour la filière Santé : Médecins, praticiens hospitaliers (Catégorie A).

Au titre de l’année 2025, l’ouverture de concours dans les filières et cadres d’emplois suivants :

Pour la filière Socio-Éducative : Conseillers d’éducation artistique, conseillers d’activité physique et sportives (Catégorie A), Assistants d’éducation artistique (Catégorie B) ;

Pour la filière Technique : Maîtres de formation professionnelle, ingénieurs (Catégorie A) ;

Pour la filière Santé : Médecins, praticiens hospitaliers, infirmiers, cadres de santé (Catégorie A), Infirmiers (Catégories B) et Auxiliaires de soins (Catégorie C).

Les modalités d’organisation des concours, notamment les dates d’inscriptions, les postes à pourvoir et les conditions de participation, seront précisées par un arrêté du ministère de la Fonction publique.

Avec communiqué