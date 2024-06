Eric Minardi retire son soutien à AHIP

Après avoir appelé les électeurs du Rassemblement National à voter A Here Ia Porinetia (AHIP), mardi soir sur le plateau de TNTV, le président du Te Nati-RN a changé son fusil d’épaule, voyant que ses conditions n’avaient pas été respectées, après l’annonce d’une alliance autonomiste dès le premier tour des législatives. « Il n’est pas question que j’appelle à voter pour des partis qui ont soutenu Macron », martèle celui qui dénonce des « combinaziones », des petits arrangements entre « les bébés Flosse ».

Au lendemain de l’annonce de son soutien à A Here Ia Porinetia (AHIP), mardi soir sur le plateau de TNTV, le président du Te Nati-RN en Polynésie Eric Minardi a finalement appris ce mercredi matin que le parti vert et blanc avait privilégié l’union des autonomistes pour les législatives anticipées. Contrairement à ce qu’espérait le Te Nati-RN, AHIP ne présentera en effet qu’une seule candidature au premier tour, celle de Nicole Sanquer dans la 2e circonscription, et soutiendra les autres candidats autonomistes du Tapura et du Amuitahira’a dans la 1re et la 3e.

Dans ces conditions, « hors de question » pour le représentant local du Rassemblement National de maintenir son soutien à une union qui compte « deux partis, le Tapura et le Amuitahira’a, qui ont appelé à voter Macron aux Européennes, contre nous », affirme Eric Minardi par communiqué et joint dans la foulée. D’autant que « Nicole a indiqué qu’elle se positionnerai ni à gauche, ni avec le RN, donc ce sera avec Macron ». Le président du Te Nati-RN appelle donc ses électeurs à l’abstention pour le scrutin, prévu le 28 juin pour le 1er tour et le 6 juillet pour le 2nd. Une décision prise lundi soir par le bureau élargi du Te Nati, qui avait passé en revue les différents scénarios possibles.

« J’aurai soutenu Nuihau Laurey avec beaucoup de plaisir »

Cette union entre AHIP, Tapura et Amuitahira’a, Eric Minardi la regrette d’autant plus que « Nuihau Laurey avait la possibilité de gagner dans la 3e circonscription, et je l’aurai soutenu avec beaucoup de plaisir ». Déçu, mais pas étonné, il y voit là « des bébés Flosse qui continuent à être ceux qu’ils ont toujours été, à savoir des gens malhonnêtes intellectuellement ». Le Rassemblement National ne soutiendra donc personne pour les législatives au fenua, pas plus qu’il ne présentera de candidat, quand bien même il aurait échangé sur la question avec certains politiques locaux. « Je préférais apporter mon soutien à AHIP, je pensais que c’était acté mais malheureusement non. Je serai plus efficace à Paris », où il va s’envoler ce week-end, « plutôt qu’ici, avec des élections qui prennent du temps et qui ne sont pas toujours fructueuses pour nous ».

L’homme qui s’entend déjà murmurer à l’oreille des ministres RN

En cas de succès de la droite nationale aux législatives, Eric Minardi entend faire valider plusieurs propositions pour le fenua. « Je rencontrerai rapidement le nouveau ministre de l’Outre-mer RN », écrit-il dans son communiqué, pour lui faire valider « le remboursement des frais engagés par la CPS concernant les maladies radio-induites dues aux essais nucléaires ainsi que le sauvetage de la PSG » ; la mise en place d’un « projet économique et social sérieux afin d’aider la Polynésie française à sortir de son marasme actuel » ou des « projets concernant les archipels, qui malheureusement sont souvent les oubliés des divers gouvernements polynésiens ».