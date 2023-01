Le président Édouard Fritch a reçu ce vendredi une délégation de « Youth with a mission ». L’organisation missionnaire chrétienne, basée aux États-Unis et qui disposerait d’une « flotille » a proposé d’apporter une aide « matérielle mais aussi mentale et spirituelle » à la jeunesse des îles isolées. Une idée bien accueillie du côté du Pays.

Connu en français sous le nom de « jeunesse en mission », créée aux États-Unis dans les années 60 se présente comme un « mouvement international composé de chrétiens provenant de multiples cultures, dédié à servir Jésus dans le monde entier ». « Déjà en contact » avec certaines communes comme Faa’a, Moorea, mais aussi des îles des Tuamotu et des Marquises, ses représentants américains et hawaïens ont été reçu à la présidence en présence de Teura Iriti, maire d’Arue, mais aussi du pasteur Eduardo Cicero. Leur but : « proposer à la Polynésie française une collaboration visant à apporter une aide non seulement matérielle mais aussi mentale et spirituelle à la jeunesse polynésienne vivant dans les îles isolées ».

Une « flotille » et une collaboration avec les « maires et les écoles »

Dès le mois d’avril, l’organisation missionnaire qui compte pas moins de 18 000 volontaires dans le monde – les techniques d’encadrement et de formation de ces volontaires lui avait valu quelques critiques par le passé – propose de mettre à disposition sa « flottille » qui serait alors déployée vers « les îles isolées mal desservies ». Les membres et volontaires de Jeunesse en Mission travailleraient alors « en étroite collaboration avec les maires, les églises et les écoles ». Une proposition « qui pourrait aider la jeunesse polynésienne » d’après le communiqué de la présidence, qui a visiblement bien accueilli l’idée. « La mise en œuvre de ce projet nécessite toutefois la définition d’un cadre, qui pourrait prendre la forme d’un protocole d’accord » précise tout de même le Pays.