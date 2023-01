Fausse alerte à l’aéroport

Un bagage suspect a été repéré ce vendredi à l’enregistrement des vols intérieurs de l’aéroport de Tahiti Faa’a.

Comme le veut la procédure l’aéroport a été évacué. Un périmètre de sécurité a été mis en place et des démineurs ont rapidement été engagés. Après une heure de blocage, les vérifications des services de déminage ont permis d’écarter tout risque. Depuis 13h30 tout est rentré dans l’ordre et le programme des vols n’a été que légèrement impacté. Pour le Haut-commissaire cette situation témoigne du « professionnalisme et de la vigilance des agents de sûreté et la réactivité des services ».