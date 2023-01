Grève du Taaone : un protocole d’accord signé

Le mouvement de grève de l’Intersyndicale du CHPF a été levé, ce vendredi, avec la signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement. Il prévoit notamment l’ouverture d’une Salle d’accueil des urgences vitales, une demande importante des soignants. Ce Sauv a semble-t-il était sauvé par le Jeux olympiques, dont l’organisation exige une telle structure.

L’Intersyndicale du CHPF et le gouvernement ont trouvé un terrain d’entente, ce vendredi, sur le financement de l’établissement et donc sur la fin du mouvement de grève entamé jeudi. Le protocole signé au ministère de la Santé prévoit notamment la création d’une Salle d’accueil des urgences vitales, unité demandé de longue date par les soignants et point bloquant des négociations qui durent depuis mercredi matin.

Les autorités ont constaté que ce « Sauv », qui va permettre de mieux prendre en charge les cas les plus graves mais aussi mieux organiser l’ensemble du service des urgences, était quoiqu’il arrive exigé par le comité olympique pour l’organisation de l’épreuve de surf de JO. « Cette information a libérer les discussions sur le sujet : on ne parler plus de possibilité de financement, mais bien d’une obligation » commente un membre de l’Intersyndicale.

La grève s’arrête, les discussions continuent

Le protocole prévoit aussi des financements pour d’autres renforts cités au dialogue de gestion du Taaone, travail qui avait permis d’identifier dans le courant de l’année dernière un besoin de 137 recrutements pour environ un milliard de francs par an en année pleine. La nécessité de certains projets devra tout de même être vérifiée dans les prochain mois, des audits externes, notamment une étude capacitaire, seront effectivement menée à l’hôpital, comme le souhaitait le ministère des Finances, là encore pour évaluer les besoins réels. Des discussions seront aussi menées sur le statut des agents hospitaliers avec le ministère de la Santé et de la Fonction publique. Enfin, la direction et le personnel du CHPF vont travailler, d’ici le milieu d’année sur un nouveau projet d’établissement, qui doit lui permettre d’avoir une « vision de son avenir » jusqu’à 2030, d’envisager des évolutions dans son organisation et d’être « porteur d’innovation ».

Les représentants de l’Intersyndicale se disent satisfait de l’issue de ces négociations. Le mouvement de grève, qui n’avait que peu perturbé le fonctionnement de l’établissement, est levé.