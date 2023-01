Le Magic circus of Samoa de retour à Tahiti en mars

Après leur passage à succès en 2013 ou 2019, les artistes du Magic circus of Samoa reviennent au fenua avec un nouveau spectacle qui devrait réserver beaucoup de surprises au public tahitien. Rendez-vous en mars sous le grand chapiteau qui sera installé à Outumaoro.

Il est retour, et visiblement il était très attendu. Le Magic circus of Samoa sera à Tahiti en mars pour plusieurs représentations d’un tout nouveau spectacle, présenté par Bruno Loyale et Sonia Aline Productions. Pendant plus de deux heures, sous le chapiteau qui sera installé à Outumaoro, s’enchaineront les numéros d’acrobates, d’équilibristes, de contorsionnistes, des jongleurs, de clowns, bien sûr, mais aussi de magiciens, cracheurs de feu et des danseurs traditionnels… Du grand spectacle et qui pourrait réserver encore beaucoup de surprises au public tahitien.

Cirque familial, le Magic Circus of Samoa est orchestrée depuis plus de 35 ans par « Tupa’i » Bruno Loyale, dont les parents et grands-parents étaient déjà du milieu et dont le fils a tout naturellement pris une place dans le spectacle. Sa réputation s’est exportée un peu partout dans le monde : le cirque a déjà monté son chapiteau des Seychelles à Hawaii en passant par la Réunion, les Fidji, la Calédonie ou les Maldives. Si le programme 2023 du « plus grand spectacle des îles du Pacifique » n’est pas encore révélé, on connait le goût du Magic Circus pour la nouveauté. Il avait fait découvrir au public en 2019 son « Globe de la mort », cage de métal où tournoient des motos lancés à toute allure, ou invité sur scène, quelques années plus tôt l’homme le plus grand du monde, Sultan Kösen et ses 2 mètres 51.

Le cirque compte en ce moment parmi sa troupe Edward Nino, Colombien qui du haut de ses 70 cm et ses 37 ans, a été désigné par le Guinness Book des records comme l’homme le plus petit du monde entre 2020 et 2022. Rendez-vous donc en mars sur la piste aux étoiles, à Outumaoro. Plus d’informations à venir sur les dates exactes et la vente des billets.