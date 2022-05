Le Pays envisage un site pour les car bass

Le ministère de la Jeunesse, de la prévention contre la délinquance, en charge des sports a porté au conseil des ministres l’aménagement prochain d’un espace pour accueillir les « car bass » à Nivee à Hitia’a o te Ra. Le terrain sera géré et contrôlé par la DPDJ et pourra accueillir la centaine de passionnés consultés.

Après une rencontre avec les associations de « car bass » le 19 avril dernier, le ministre de la Jeunesse et de la prévention contre la délinquance, Naea Bennett, a « chargé la Délégation pour la prévention de la délinquance de la Jeunesse (DPDJ) d’encadrer cette pratique et a proposé de dédier un site pour assouvir leur passion » indique le communiqué. Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère en charge du Foncier et la Direction des affaires foncières (DAF), « ils ont ciblé un site domanial de Nivee à Hitia’a O Te Ra, qui pourrait être aménagé pour la centaine de passionnés de car bass ». Le terrain sera géré et contrôlé par la DPDJ une fois les travaux d’accessibilité réalisés.

