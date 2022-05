Bora Bora : nouveau report dans l’affaire de l’eau douce du motu Terurumi

Il faudra attendre le 20 juin pour voir avancer, peut-être, le dossier des dégâts causés au motu Terurumi par les travaux d’une villa de luxe.

Nouveau renvoi dans l’affaire de la lentille d’eau douce du motu Terurumi à Bora Bora. Les plaignants demandent au tribunal la désignation d’un expert pour déterminer l’étendue des dégâts provoqués par un chantier de construction. Cette fois, c’est Me Varrod, l’un des avocats des plaignants, qui a souhaité que l’audience soit renvoyée, pour demander l’appel en cause de plusieurs autres sociétés de Bora Bora et de Raiatea. En octobre dernier La Dépêche de Tahiti révélait ce conflit qui oppose les propriétaires des parcelles du motu à la société Bora Bora Yes.

Mandatée par le nouveau propriétaire des terres du maire de Bora-Bora, pour construire une villa de luxe, la SCI a démarré le gros chantier sur le motu en septembre. À la même période, les habitants de l’île qui disposaient, depuis plusieurs générations, d’eau douce au robinet, constatent qu’elle est désormais salée. Le projet, qui inclut des travaux de creusement pour aménager des lagunes intérieures, aurait percé la lentille d’eau et souillé l’eau du motu. Il est question de creusement estimés à plus de 5 mètres de profondeur alors que l’eau douce se trouve à 3 mètres. Un coup dur pour les habitants de la petite île qui se retrouvent désormais avec de l’eau saumâtre. L’affaire sera jugé le 20 juin prochain par le tribunal de première instance.

Vaitiare Gobrait