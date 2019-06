Le Pays lance son projet pilote pour former des nageurs de haut niveau

Le Pays, au travers de la DGEE et de l’IJSPF, a signé vendredi après-midi une convention avec le lycée de Pirae et la Fédération tahitienne de natation pour le projet pilote d’aménagement de la scolarité des sportifs. Dès la rentrée, des élèves-nageurs bénéficieront d’un planning aménagé pour concilier cours et entraînements. D’ici 2023, le Pays souhaite mettre en place un centre de haut niveau en Polynésie.

Le projet avait été annoncé en mai dernier lors de la conférence de presse sur la fusion des lycées Aorai et Taaone, le fenua sera bientôt doté d’un centre de haut niveau pour ses sportifs. En tout cas la première étape vers ce centre a été franchie vendredi après-midi, par la signature d’une convention d’aménagement de la scolarité entre le lycée de Pirae, la DGEE, l’IJSPF et la Fédération tahitienne de natation. Ce sont en effet les jeunes nageurs polynésiens qui ont été choisis pour participer au projet pilote dès la rentrée 2019/2020. Forte de sa section natation installée au collège Anne-Marie Javouhey, la fédération attendait avec impatience de passer au stade supérieur. Cela permettra surtout de retenir les sportifs qui partent en école spécialisée très jeunes et pour qui le parcours est souvent difficile, comme l’explique le président de la Fédération, Michel Sommers.

Au programme donc, des heures de cours aménagées avec les entrainements sportifs. Piscine de 5h30 à 7h30, sans oublier un suivi particulier dans les cours et les entraînements. Tout pour former de la graine de champion. Et visiblement le terreau est fertile d’après le directeur de la DGEE, Thierry Delmas, « Sur 66 000 élèves en Polynésie, il y a des élèves excellents, on a des pépites à qui il faut permettre d’éclore ». Il appartiendra aux personnels éducatifs du futur lycée de Pirae de conjuguer enseignement et longueurs en bassin. « Cela s’intègre parfaitement dans notre démarche d’excellence » estime le proviseur, Philippe Beuchot.

Ce projet pilote doit mener en 2023 à la mise en place d’un vrai centre de haut niveau qui s’ouvrira alors à d’autres disciplines disposant de cadres techniques fédéraux. Les fédérations de football, volleyball et tennis de table sont déjà dans les starting blocks. Un Creps polynésien permettra une intégration plus facile pour les sportifs dans les Creps nationaux, comme l’explique le directeur de l’IJSPF, Ariitea Bernadino.

Par ailleurs, la ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, a annoncé la signature prochaine d’une convention avec l’INSEP.