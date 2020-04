Le Pays précise les modalités de l’aide de 100 000 francs pour les travailleurs privés d’activité

Les trois mesures dans le détail :

Le Revenu Exceptionnel de Solidarité (RES) intervient dès lors que les salariés ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle, soit sur le lieu de travail habituel, soit à domicile (par télétravail). Seuls ceux qui ne disposent plus de congés payés ou dont l’employeur ne dispose plus de la trésorerie pour faire face à cette charge financière sont concernés. Le montant est de 100 000 Francs net, pendant le temps du confinement, ou 50 000 Francs net si le revenu moyen brut du salarié est inférieur à cette somme. « De ces montants, seront déduits les jours de congés et d’arrêt maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, qui sont d’ores et déjà rémunérés et indemnisés », précise le gouvernement.

L’Indemnité de solidarité (IS) bénéficie aux travailleurs indépendants, empêchés de poursuivre leur activité professionnelle du fait du confinement. Pour être éligible à ce dispositif, le travailleur indépendant doit déclarer avoir cessé toute activité professionnelle. Le montant est de 100 000 Francs net, pendant le temps du confinement, ou 50 000 Francs net si le revenu moyen mensuel est inférieur à cette somme.

L’Indemnité Exceptionnelle (IE) durant une période de trois mois afin de soutenir les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique, mais également ceux dont le CDD, le contrat d’extra ou le contrat de mission temporaire n’a pas été renouvelé du fait du ralentissement de l’activité économique constatée dès le début du mois de mars. Le licenciement économique du fait de la crise sanitaire doit pouvoir être constaté à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 30 avril 2020. Le non renouvellement d’un contrat ou d’une mission temporaire du fait de la crise sanitaire doit pouvoir être constaté à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 31 mars inclus. Le montant maximum de l’IE s’élève à 100 000 Fcfp. Il est calculé sur la base du salaire brut mensuel perçu pour le mois de février 2020. Si ce salaire est inférieur à 50 000 FCFP, le montant de l’I.E. s’élève à 50 000 FCFP.

Source : Gouvernement