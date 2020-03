Le Pays veut encourager la lutte contre la précarité menstruelle

Le ministère de la Famille et des solidarités lance aujourd’hui une opération de collecte de produits d’hygiène féminine à destination des femmes ayant des difficultés à s’en procurer.

Le prix, trop élevé, des produits d’hygiène féminine (serviettes hygiéniques, tampons…) est à l’origine de la précarité menstruelle, c’est-à-dire la grande difficulté pour certaines femmes de se procurer des protections hygiéniques. Un problème universel mais qui malheureusement n’est pas traité, et met en danger les femmes à travers le monde. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de la Famille et des solidarités a décidé de lancer une opération « Lady Box » qui sera annoncée ce soir à l’occasion d’une soirée caritative dans le cadre du Salon de la femme et de l’enfant.

Concrètement il s’agit d’installer des boîtes de collecte dans 13 zones à forte affluence à Tahiti. Le fruit des récoltes sera redistribué aux associations, foyers et établissements dédiés aux femmes. Cette première expérimentation est déclinée sur 4 journées durant le mois d’avril 2020.

On peut toutefois s’interroger sur cette mesurette qui fait, en réalité, appel à la charité des particuliers, mais qui ne dit rien sur ce que pourrait faire le Pays de façon pérenne, par exemple en termes de taux de TVA, pour rendre ces produits plus accessibles.