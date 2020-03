Air Tahiti Nui supprime une rotation vers vers le Japon pour trois mois

La compagnie polynésienne a supprimé une des deux rotations hebdomadaires entre Tahiti et le Japon. Une décision liée à l’épidémie de coronavirus qui pèse de plus en plus sur le trafic aérien international.

Ce serait « la baisse de la demande sur la ligne Japon lié au contexte international actuel » qui a poussé Air Tahiti Nui à réagir. Une des deux rotations Papeete-Tokyo-Papeete, une ligne déjà largement déficitaire avant l’épidémie de coronavirus, sera supprimée à compter de ce samedi 7 mars, et jusqu’au mois de juin 2020. Sur le seul mois de mars, ce sont trois vols qui vont être supprimés et quatre autres qui seront reportés d’une journée. La liste des modifications est disponible sur le site de la compagnie. Air Tahiti Nui s’y « excuse pour la gêne occasionnée » et « invite ses clients concernés à contacter leur agence de voyage ou l’agence Air Tahiti Nui ».

Certificat obligatoire pour tous et interdiction de passage aux Etats-Unis pour certains

Comme l’avait annoncé le gouvernement, à partir de ce lundi 9 mars, tous les passagers et personnel navigants, y compris les résidents en Polynésie, devront présenter une attestation médicale de moins de 5 jours pour pouvoir embarquer dans un vol vers le fenua. Une mesure qui fait polémique et qui doit être appliquée au moins jusqu’au 31 mars. Ce dispositif s’ajoute aux restrictions mises en place par d’autres pays et notamment les États-Unis. Les autorités américaines ont décidé que toute personne de nationalité étrangère (à l’exception des détenteurs de la carte verte, le permis de séjour américain) ayant séjourné en Chine – sauf Hong Kong et Macao – ou en Iran dans les 14 jours précédant la date de leur vol se verront refuser l’entrée sur le territoire. « Par voie de conséquence, ces passagers se verront refuser l’embarquement sur les vols d’Air Tahiti Nui à destination des États-Unis », précise Air Tahiti Nui.