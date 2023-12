Le Pays veut reprendre la main sur les stocks stratégiques d’hydrocarbures

La grève continue dans les dépôts pétroliers Le mouvement entamé jeudi par la CSIP dans les dépôts de la STDO, STDP et Somstat, des sociétés rassemblant plusieurs entreprises d’importation et de distribution, n’a toujours pas été levé. Si le syndicat de Cyril Le Gayic promettait de ne pas perturber l’approvisionnement du Pays au début du conflit, la tension est montée, ce weekend, avec l’arrivée à quai d’un pétrolier censé alimenter, notamment, les réseaux Total et Mobil et certains approvisionnements des îles. Les grévistes n’ont pas pu légalement s’opposer au déchargement du navire, mais ont veillé à ce qu’aucun « renfort » ne soit déployé pour aider le personnel non-grévistes. Les opérations de transferts des hydrocarbures depuis le pétrolier jusqu’aux cuves de Fare Ute ont pu commencer, mais de façon beaucoup plus lente qu’à l’accoutumée. Pas de risque de pénurie dans les stations donc, mais d’après Polynésie la 1ere certaines îles s’inquiètent de leur approvisionnement dans les prochaines semaines, notamment aux Tuamotu. Pendant ce temps, aucune avancée n’est à noter sur le préavis de la CSIP, qui demande, entre autres, des revalorisations salariales pour absorber la hausse du coût de la vie.