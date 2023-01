Le pipeline d’hydrogène entre Barcelone et Marseille sera étendu à l’Allemagne

A l’occasion d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Emmanuel Macron s’est exprimé sur les livraisons de chars Leclerc à l’Ukraine, assurant que « rien (n’était) exclu ». Il a également assuré que le projet de pipeline entre Barcelone et Marseille serait étendu à l’Allemagne.

« Pour ce qui est des Leclerc, j’ai demandé au ministre des Armées d’y travailler. Rien n’est exclu et cela s’apprécie en effet collectivement« , a déclaré le président français, tandis qu’Olaf Scholz, interrogé sur les Leopard, a déclaré que « la manière dont nous avons agi par le passé est toujours étroitement coordonnée avec nos amis et alliés et nous continuerons à agir en fonction de la situation concrète« .

Une réponse européenne « ambitieuses » aux subventions industrielles américaines

La France et l’Allemagne ont défini dimanche une « ligne commune » en faveur d’une réponse européenne « ambitieuse et rapide » aux subventions industrielles américaines en matière de transition énergétique, a déclaré Emmanuel Macron. Cette action doit reposer « sur de la simplicité, sur une plus grande visibilité, sur nos dispositifs d’aide » et « apporter les bons outils de financement public comme privé« , a affirmé lors de la conférence de presse le président français, à la manœuvre ces derniers mois pour convaincre les pays européens, et notamment l’Allemagne, d’engager un plan tout aussi massif que celui des Etats-Unis pour éviter la désindustrialisation de l’Europe.

Le pipeline d’hydrogène H2Med entre Barcelone et Marseille sera étendu à l’AllemagneLe projet de pipeline européen d’hydrogène H2Med, visant à développer l’emploi de l’hydrogène sur le continent, va être étendu des pays du sud-ouest européen à l’Allemagne, a déclaré dimanche le président français Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse.

« Nous avons décidé d’élargir le projet H2Med qui, grâce à des financements européens, lie le Portugal, l’Espagne et la France (…), à l’Allemagne qui sera partenaire de cette stratégie d’infrastructures en matière d’hydrogène« , a déclaré le président français à l’occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre Paris et Berlin.

