Le Polynesian Kingdom of Atooi a 48 heures pour quitter le marae Arahurahu

Ce vendredi, les représentants du Polynesian Kingdom of Atooi s’étaient rassemblés devant les grilles du tribunal de Papeete dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés qui avait à se prononcer sur l’expulsion du PKOA du Marae Arahurahu. Sans véritable surprise, il a donné suite à la demande du Pays et ordonné que, dans un délai de 48 heures, les sujets du PKOA quittent les lieux, sous peine d’une astreinte de 80 000 Fcfp par personne occupant les lieux et par jour de retard.

Alors que la décision du juge des référés devait leur être remise en main propre par les mutoi de Paea sur le site qu’ils occupent, les sujets du PKOA avaient décidé de se rendre au tribunal. Les voyant ainsi amassés devant les grilles, le président du tribunal administratif, Pascal Devillers, a fait ouvrir la salle d’audience spécialement pour eux. Ainsi le chef Miko, accompagné de sa garde rapprochée, a donc pris place dans la salle. « C’est une affaire complexe et après avoir analysé les titres de propriété du marae Arahurahu, j’ai considéré qu’il appartenait bien au domaine public de la Polynésie française. Les occupants actuels, visés par cette demande d’expulsion, ne disposent d’aucun titre leur permettant de s’y maintenir » annonce d’emblée le juge des référés, qui poursuit « j’enjoins donc la libération du site sous un délai de 48 heures, sous peine d’une astreinte de 80 000 Fcfp par personne occupant les lieux et par jour de retard. »

Alors que l’on aurait pu s’attendre à des contestations de la part du PKOA, ils n’ont pas moufté. Seul mouvement d’humeur, alors qu’on leur présentait le délibéré à parapher, ils ont refusé de signer.

Interrogé sur leur déception à l’annonce du délibéré, Honu Pouira, porte-parole du PKOA, s’est déclaré « être en joie, en paix car la terre elle est à nous, c’est tout. » Quant au délai de 48 heures pour quitter les lieux, « ça, c’est la loi. Nous on n’a pas 48 heures, on a toute la vie sur cette terre. » Sur un éventuel envoi des forces de l’ordre pour les déloger, « on enverra les forces du Seigneur pour atteindre leur cœur. »

L’ordonnance du juge des ré… by bastia on Scribd